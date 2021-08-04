Кабмин предлагает индексировать размеры страховых частей пенсий с 1 октября

Кабинет министров инициирует проект постановления об индексации размеров страховых частей пенсий с 1 октября этого года.

Уточняется, что условием проведения индексации страховых частей пенсии является рост величины средней заработной платы и индекса потребительских цен, сложившихся за 12 месяцев, предшествующих индексации.

По данным Национального статистического комитета, за 2020-й индекс цен составил 106,3 процента, рост средней зарплаты — 109,9 процента.

Вместе с тем в соответствии с законодательством размер индексации должен быть не меньше роста величины прожиточного минимума пенсионера, который за прошлый год составляет 499 сомов. Между тем индексация пенсий проводится ежегодно в пределах средств, предусмотренных в бюджете Социального фонда.

В этой связи в целях обеспечения дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров предлагается утвердить с 1 октября коэффициент индексации размеров страховых частей пенсий — 1,08.

То есть не менее чем на 200 сомов для пенсий, общий размер которых не превышает 4 тысяч 785 сомов, и не менее чем на 500 сомов для пенсий, которые больше указанной суммы.

При этом предлагаемые минимальные пороги повышения не менее 200 сомов и 500 сомов позволят провести индексацию страховой части пенсий, для которых при применении расчетного коэффициента размер получился бы незначительным — до 225 сомов.

По предварительным расчетам Соцфонда, число пенсионеров на 1 октября составит 715,5 тысячи человек. По итогам предстоящей индексации базовой и страховых частей пенсии средний размер общей пенсии расчетно составит 6 тысяч 248 сомов, что выше среднего на 8 процентов, или на 455 сомов.