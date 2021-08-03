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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Суд ООН: Преследование Алексея Елисеева организовал лично Алмазбек Атамбаев

Комитет ООН по правам человека признал, что действия членов временного правительства, захвативших в результате переворота в апреле 2010 года государственную власть в Кыргызстане, нарушили права адвоката Алексея Елисеева на справедливое и публичное судебное разбирательство по целому ряду гражданских и уголовных дел. Кроме того, они допустили большое количество иных нарушений статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Об этом сообщает tbinternet.ohchr.org.

Отмечается, что об этом свидетельствуют представленные факты, что власти КР намеренно не информировали Алексея Елисеева о выдвинутых против него обвинениях и многочисленных судебных производствах, а сделанные судами в этих процессах выводы не являются справедливыми. Доказательства, представленные в судах, были сфальсифицированы кыргызскими властями из-за преследования Алексея Елисеева по политическим мотивам.

«Реакцией властей на поданную им жалобу стало изменение Конституции в той части, которая предусматривает преимущество международного права над национальным законодательством, с тем, чтобы «сохранить суверенитет страны». В то же время одна из целей преследования, организованного против адвоката Елисеева лично президентом Атамбаевым, заключалась в том, чтобы помешать ему вернуться в Кыргызстан, поскольку в этом случае он раскрыл бы преступления, совершенные Атамбаевым. Также у него было незаконно конфисковано все имущество, в том числе деньги и принадлежавшие ему акции, а его дом был позднее переоборудован для использования Верховным судом КР», — говорится в публикации.

Таким образом, Комитет ООН по правам человека постановил, что в соответствии с Международным пактом власти Кыргызстана обязаны предоставить Алексею Елисееву эффективные средства правовой защиты и полностью возместить ущерб.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203040/
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