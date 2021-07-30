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Власть

Глава кабмина поручил в кратчайшие сроки расчистить затопленные селем дороги

Улукбек Марипов поручил в кратчайшие сроки расчистить дороги, затопленные в результате схода селя в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Председатель кабмина поручил госорганам принять экстренные меры по ликвидации последствий, вызванных сходом селевых потоков в Тонском, Джети-Огузском районах и городе Балыкчи Иссык-Кульской области.

Министерству транспорта и дорог поручено в кратчайшие сроки расчистить все дороги, затопленные в результате схода селя для беспрепятственного проезда как жителей региона, так и спасательных бригад.

Министерству чрезвычайных ситуаций указано в случае необходимости привлечь дополнительные силы спасателей, ликвидирующих последствия природных катаклизмов, а также обеспечить затопленные районы специальной техникой для проведения очистительных работ.

Напомним, что в Тонском, Джети-Огузском районах и городе Балыкчи Иссык-Кульской области в результате чрезвычайной ситуации, вызванной обильными проливными дождями, сошел сель, разрушивший жилые дома, на отдельных участках размыто дорожное полотно, повреждены мосты и иные сооружения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202726/
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