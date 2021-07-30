Жители Таласа жаловались на состояние школы. Улукбек Марипов осмотрел ее

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов в ходе рабочего визита в Таласскую область ознакомился с состоянием школы имени Атая Огонбаева в селе Кок-Кашат в связи с многочисленными жалобами граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Несмотря на то что строительные работы были завершены в 2015 году, состояние учебных помещений неудовлетворительное. Пол в спортивном зале школы сгнил, угольная котельная плохо отапливает классы.

По информации Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, выявлены серьезные нарушения технологий производства, строительных норм и правил, не был в полной мере соблюден технический и авторский надзор над подрядной организацией.

Улукбек Марипов поручил провести служебное расследование, привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения.

Глава кабмина также поручил подготовить школу к новому учебному году. Школа рассчитана на 375 ученических мест. В 2015 году были построены новые учебные здания, спортивный зал и галерея, котельная, а также проведены инженерные сети.