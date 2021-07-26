ЦИК утвердила итоги выборов в Бишкеке. Один кандидат может лишиться мандата

ЦИК утвердила итоги повторных выборов в Бишкеке. Решение принято сегодня на заседании.

Члены Центризбиркома утвердили протокол столичной территориальной избирательной комиссии о результатах повторных выборов. Семипроцентный порог преодолели шесть политических партий.

Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.

Во время утверждения протокола разгорелось обсуждение вокруг одного из кандидатов в депутаты горкенеша. Сомнение вызвало вручение мандата кандидату от партии «Ишеним» Таалайбеку Дайырбекову.

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Представители правоохранительных органов сообщили, что в суд передано дело о подкупе. По их данным, подозреваемый приходится дальним родственником претенденту.

«Последний во время расследования утверждал, что не знал, что в его пользу проводятся агитационные действия», — отметили на заседании представители правоохранительных органов.

Члены ЦИК предложили направить случай на дораследование и допвыяснение до принятия судебного решения. Пока ему мандат вручат. Но позже, если суд признает факт подкупа голосов, Центризбирком отзовет его.