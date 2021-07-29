Президент подписал указ о присуждении премий в области науки и техники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о присуждении государственных премий в области науки и техники 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, за достижения в области науки и техники, а также принимая во внимание решение комитета по государственным премиям в области науки и техники, постановляется присудить госпремии и присвоить звание лауреатов за работы в области медицины:

1 «Проблемы хирургической эндокринологии»: Шамилю Чынгышпаеву — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

Нелли Ахунбаевой — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

Хаки Бебезову — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

Стальбеку Ахунбаеву — ректору Международной высшей школы медицины, кандидату медицинских наук;

Алмазу Шаназарову — директору академического центра Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

Арсену Айдаралиеву — советнику ректора Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

Айтбаю Казакбаеву — профессору Международной высшей школы медицины, кандидату медицинских наук;

Орозали Кочорову — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук.