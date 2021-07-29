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Власть

Президент подписал указ о присуждении премий в области науки и техники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о присуждении государственных премий в области науки и техники 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, за достижения в области науки и техники, а также принимая во внимание решение комитета по государственным премиям в области науки и техники, постановляется присудить госпремии и присвоить звание лауреатов за работы в области медицины:

1

«Проблемы хирургической эндокринологии»:

  • Шамилю Чынгышпаеву — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;
  • Нелли Ахунбаевой — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;
  • Хаки Бебезову — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;
  • Стальбеку Ахунбаеву — ректору Международной высшей школы медицины, кандидату медицинских наук;
  • Алмазу Шаназарову — директору академического центра Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;
  • Арсену Айдаралиеву — советнику ректора Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;
  • Айтбаю Казакбаеву — профессору Международной высшей школы медицины, кандидату медицинских наук;
  • Орозали Кочорову — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук.
2

«Теория формирования и развития современной научно-мировоззренческой культуры»:

Исабеку Ашимову — члену-корреспонденту Национальной академии наук, председателю отделения химико-технологических, медико-биологических и сельскохозяйственных наук Национальной академии наук, доктору медицинских наук, доктору философских наук, профессору.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202577/
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