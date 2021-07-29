Президент подписал указ о присуждении премий в области науки и техники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о присуждении государственных премий в области науки и техники 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно указу, за достижения в области науки и техники, а также принимая во внимание решение комитета по государственным премиям в области науки и техники, постановляется присудить госпремии и присвоить звание лауреатов за работы в области медицины:
1
«Проблемы хирургической эндокринологии»:
- Шамилю Чынгышпаеву — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;
- Нелли Ахунбаевой — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;
- Хаки Бебезову — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;
- Стальбеку Ахунбаеву — ректору Международной высшей школы медицины, кандидату медицинских наук;
- Алмазу Шаназарову — директору академического центра Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;
- Арсену Айдаралиеву — советнику ректора Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;
- Айтбаю Казакбаеву — профессору Международной высшей школы медицины, кандидату медицинских наук;
- Орозали Кочорову — профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук.
2
«Теория формирования и развития современной научно-мировоззренческой культуры»:
Исабеку Ашимову — члену-корреспонденту Национальной академии наук, председателю отделения химико-технологических, медико-биологических и сельскохозяйственных наук Национальной академии наук, доктору медицинских наук, доктору философских наук, профессору.