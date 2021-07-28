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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в Жогорку Кенеш отодвигаются на ноябрь. ЦИК не успевает подготовиться

Дата выборов депутатов Жогорку Кенеша отодвигается на ноябрь. Об этом стало известно на заседании парламента.

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Во время обсуждения законопроекта нардеп Марлен Маматалиев спросил, может ли измениться дата проведения голосования из-за внесенных изменений в конституционный закон о выборах президента и депутатов парламента.

«Говорили, что предварительно выборы в парламент пройдут 31 октября. Вы говорите, что для программного обеспечения потребуется месяц. Это значит, что выборы отодвигаются на ноябрь?» — спросил он.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова ответила утвердительно.

Ранее в Центризбиркоме заявляли, что успеют подготовиться к 31 октября. Однако накануне после встречи Садыра Жапарова с депутатами стало известно, что правила вновь изменились: принято решение ввести преференциальное голосование. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/202446/
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