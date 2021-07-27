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Власть

Как колхоз. Депутат парламента сравнил Бишкек с конюшней

Столица страны превратилась в конюшню. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил депутат Нурбек Тотонов.

По его словам, в мэрии Бишкека нет ни одного чиновника, который вел бы системную работу по решению проблем города.

«Так часто меняется руководство города, пока один начнет работать, его место уже занимает другой, везде каша. Единственный наш город превратился в конюшню. В центре города невозможно ходить пешком, посмотрите на тротуары. Не буду говорить о маршрутках. Не надо далеко идти, Европа нам и не снилась. Посмотрите на Алматы, там общественный транспорт работает гладко. Бишкек — это колхоз, село. Нечем тут гордиться. Нет ни одного чиновника, который работал бы системно», — сказал нардеп во время обсуждения проекта по закупке автобусов для города.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202288/
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