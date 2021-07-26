Итоги выборов. В Оше отменена регистрация списка «Биздин Кыргызстан»

В Оше отменена регистрация списка партии «Биздин Кыргызстан». Решение принято на заседании ЦИК.

Член рабочей группы координационной группы оперативного реагирования Центризбиркома Медина Кутбердиева отметила, что по итогам выборов семипроцентный порог в южной столице преодолели четыре партии: «Ата Журт Кыргызстан» (19 мандатов), «Биздин Кыргызстан» (15 мандатов), «Улуттар Биримдиги» (7 мандатов) и «Бир Бол» (4 мандата).

«С момента назначения выборов запрещается подкуп голосов избирателей. В случае совершения нарушения кандидатами или их представителями избирательные комиссии вправе обратиться в правоохранительные органы. Заслушав их информацию, рабочая группа предложила отменить регистрацию списка партии», — сказала она.

Член ЦИК Кайрат Маматов предложил признать и итоги голосования по партии недействительными. «Там не надо будет проводить пересчет, бюллетени просто уйдут как недействительные. Это правильно с юридической точки зрения», — заметил он.

Кроме того, принято решение об исключении из списка партии «Бир бол» Саидисломбека Патидинова. Ранее в его отношении начато досудебное производство по статье «Подкуп избирателей» УК КР.

Ошской ТИК поручено внести изменения в протокол об итогах повторных выборов согласно решению, принятому на заседании Центризбиркома.