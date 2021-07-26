Партиям, участвовавшим в парламентских выборах в октябре 2020 года, итоги которых ЦИК признала недействительными, вернули залоговые деньги. Об этом 24.kg сообщила лидер «Реформы» Клара Сооронкулова.

По ее словам, ЦИК проинформировал, что с сегодняшнего дня начнут перечислять залоговые средства политорганизациям (5 миллионов сомов).

В ведомстве уточнили, что залог вернут всем партиям, участвовавшим в выборах 4 октября 2020 года, в том числе «Биримдику», «Мекеним Кыргызстану» и «Кыргызстану».

«В судебном порядке не доказано, что именно действия этих политорганизаций стали причиной массовых нарушений на парламентских выборах 4 октября 2020 года. Более того, официально итоги мы не подводили, поэтому отказывать тем партиям, кто не набрал 7 процентов голосов, согласно действующему на тот момент избирательному законодательству, в возврате средств мы также не имеем права. Все 16 политобъединений получат свои деньги», — пояснил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.