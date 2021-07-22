Полпред кабмина в Ошской области стал замминистра экономики и финансов

Жарасул Абдураимов назначен заместителем министра экономики и финансов и освобожден от ранее занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов. Отмечается, что решение принято с учетом большого опыта Жарасула Абдураимова в промышленном секторе. Ранее он руководил рядом промышленных объектов.

Напомним, что Жарасул Абдураимов с октября 2020 года был полномочным представителем правительства в Ошской области. Он работал в Азиатском банке развития. По профессии экономист.