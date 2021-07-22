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Власть

Будут смеяться одним местом. Депутат возмущен, что кабмин получит привилегии

Согласно законопроекту «О кабинете министров» его члены получают полный иммунитет и неприкосновенность. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Рыскелди Момбеков.

Он отметил, что такие нормы прописаны в статье 9, где указаны гарантии деятельности членов кабмина.

«Без согласия президента их невозможно привлечь к ответственности. Это как? Депутатов-то без согласия парламента задерживаете? Министр, имеющий государственные награды, не может содержаться под стражей, за исключением домашнего ареста, в ходе проведения следствия. Да, все министры имеют награды, хотя бы почетную грамоту. Акылбек Жапаров — заслуженный деятель экономики», — возмутился нардеп.

Давайте сразу внесем кабмин в Красную книгу как редких животных. Не принимайте этот проект! Над нами будут смеяться одним местом.

Рыскелди Момбеков

Напомним, сейчас в Кыргызстане проходит процесс приведения нормативно-правовых актов в соответствие с новой Конституцией, вступившей в силу 5 мая 2021 года. Жогорку Кенеш рассматривает законопроект «О кабинете министров».
Ссылка: https://24.kg/vlast/201774/
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