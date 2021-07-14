17:15
USD 84.74
EUR 100.41
RUB 1.14
Власть
Сюжет: COVID-19

Вакцинировался, заболел, выздоровел, вышел на работу. Чиновник о своем опыте

Эффективность китайской вакцины Sinopharm составляет 70-80 процентов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, эффективность китайской вакцины подтверждается.

«Как известно, эффективность Sinopharm составляет 70-80 процентов. Эффективность «Спутника V» — 95 процентов. В 25 процентах случаев первая вакцина может не вырабатывать иммунитет. Как в моем случае: привился, но заболел. Но и я, и другие сотрудники Минздрава, которые в одно время заразились коронавирусом, выздоровели. А один наш юрист умер — он не делал прививку», — сказал чиновник.

Алымкадыр Бейшеналиев считает, что его случай заражения COVID-19 после вакцинации — это хороший пример для тех, кто отказывается от прививки. «Я выздоровел за четыре дня и вышел на работу», — подчеркнул он.

«Этот вирус с нами надолго. По прогнозам ученых, до 2024 года. Поэтому противостоять можем, только выработав коллективный иммунитет и соблюдая санитарные нормы. Других мер нет. Но, к сожалению, у нас мало кто носит маску. Например, в Аргентине даже президента могут оштрафовать за неношение маски. А у нас, если даже ввести штрафы, экономическое состояние общества не позволяет ему их оплачивать. Остается надеяться на самосознание людей», — добавил министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201111/
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
Корея отказалась предоставлять Кыргызстану вакцину AstraZeneca
Обсервацию на «Ганси» открывать не будут. Глава Минздрава объяснил почему
ВОЗ: Штамм коронавируса дельта выявлен в 111 странах
Johnson & Johnson и AstraZeneca изучат возможность изменения вакцин от COVID-19
В Бишкеке развернули два временных пункта вакцинации в парках
Вакцинировать подростков от COVID-19 в России планируют начать до 20 сентября
COVID-19. Минздрав планирует вакцинировать за месяц 1,2 миллиона кыргызстанцев
COVID-19 в мире. Заразились более 187,2 миллиона, умерли более 4 миллионов
В Медакадемии открыли памятник Адинай Мырзабековой
Вакцинация. Минздрав обсудил с предпринимателями, как стимулировать население
Популярные новости
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся&nbsp;&mdash; Фарид Ниязов Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся — Фарид Ниязов
Инцидент в&nbsp;&laquo;Манасе&raquo;. Депутата Дастана Бекешева пытались не&nbsp;выпустить из&nbsp;страны Инцидент в «Манасе». Депутата Дастана Бекешева пытались не выпустить из страны
СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий
Бизнес
Лучшие модели холодильников для компактных кухонь Лучшие модели холодильников для компактных кухонь
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: откройте карту VisaClassic всего за&nbsp;100 сомов в&nbsp;год! Акция от «Бакай Банка»: откройте карту VisaClassic всего за 100 сомов в год!
Недвижимость в&nbsp;Алании. Цены и&nbsp;условия для кыргызстанцев Недвижимость в Алании. Цены и условия для кыргызстанцев
Улукбек Марипов встретился с&nbsp;председателем правления ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Улукбек Марипов встретился с председателем правления ОАО «РСК Банк»
14 июля, среда
17:11
Корея отказалась предоставлять Кыргызстану вакцину AstraZeneca Корея отказалась предоставлять Кыргызстану вакцину Astr...
16:55
Аннулировать итоги выборов в Бишкеке для трех партий требуют в «Ынтымаке»
16:54
Вакцинировался, заболел, выздоровел, вышел на работу. Чиновник о своем опыте
16:46
Платный проезд по дороге Балыкчи — Корумду предлагает ввести депутат
16:39
43 сотрудника Налоговой службы наказаны по итогам проверки поступивших жалоб