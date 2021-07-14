Вакцинировался, заболел, выздоровел, вышел на работу. Чиновник о своем опыте

Эффективность китайской вакцины Sinopharm составляет 70-80 процентов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, эффективность китайской вакцины подтверждается.

«Как известно, эффективность Sinopharm составляет 70-80 процентов. Эффективность «Спутника V» — 95 процентов. В 25 процентах случаев первая вакцина может не вырабатывать иммунитет. Как в моем случае: привился, но заболел. Но и я, и другие сотрудники Минздрава, которые в одно время заразились коронавирусом, выздоровели. А один наш юрист умер — он не делал прививку», — сказал чиновник.

Алымкадыр Бейшеналиев считает, что его случай заражения COVID-19 после вакцинации — это хороший пример для тех, кто отказывается от прививки. «Я выздоровел за четыре дня и вышел на работу», — подчеркнул он.

«Этот вирус с нами надолго. По прогнозам ученых, до 2024 года. Поэтому противостоять можем, только выработав коллективный иммунитет и соблюдая санитарные нормы. Других мер нет. Но, к сожалению, у нас мало кто носит маску. Например, в Аргентине даже президента могут оштрафовать за неношение маски. А у нас, если даже ввести штрафы, экономическое состояние общества не позволяет ему их оплачивать. Остается надеяться на самосознание людей», — добавил министр.