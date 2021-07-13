11:35
USD 84.78
EUR 100.64
RUB 1.14
Власть

Президент поручил принять меры для ликвидации последствий от схода селя в Аксы

Президент Садыр Жапаров сегодня поручил кабмину в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для ликвидации последствий селевого потока, сошедшего накануне в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.

Поручено оказать соответствующую помощь пострадавшему от стихийного бедствия населению.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате сошедшего селя.

Садыр Жапаров подчеркнул, что вся страна разделяет боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеется на скорейшее выздоровление всех раненых.

Отмечается, что всем пострадавшим будет оказана посильная поддержка со стороны государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200917/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Сель в Аксыйском районе. Поиски без вести пропавших детей продолжаются
Реки грязи. В Сети появилось видео селя, сошедшего в Боомском ущелье
В двух селах Баткенской области из-за схода селя введен режим ЧС
Декоративная должность. Зачем Кыргызстану госсекретарь: вспоминаем бывших
Исчезновение Орхана Инанды. Супруга главы «Сапата» вышла на одиночный пикет
Президент Кыргызстана назначил госсекретаря
Президент Садыр Жапаров подписал закон о Центризбиркоме. О чем он
АКС ГКНБ официально ликвидировали. Президент подписал указ
Зачем Садыр Жапаров едет в Душанбе, объясняет пресс-служба президента
Садыр Жапаров: За саботаж и бюрократию чиновники сядут за решетку
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий
Бизнес
Обналичивайте средства с&nbsp;кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; в&nbsp;сети O!Store без комиссии Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии
Недвижимость в&nbsp;Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции? Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?
Акция &laquo;Керемет Банка&raquo;: &laquo;Больше процентов + Больше возможностей&raquo;! И&nbsp;море подарков Акция «Керемет Банка»: «Больше процентов + Больше возможностей»! И море подарков
Хватит&nbsp;ли у&nbsp;президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор
13 июля, вторник
11:27
В Кыргызстане за весь период COVID-19 заболели 1 тысяча 650 детей В Кыргызстане за весь период COVID-19 заболели 1 тысяча...
11:18
Президент поручил принять меры для ликвидации последствий от схода селя в Аксы
11:17
COVID-19 в мире. Заразились более 187,2 миллиона, умерли более 4 миллионов
11:14
Использование религиозной тематики в агитации на выборах предлагают запретить
11:10
Курманкул Зулушев: Уголовный кодекс мешает работе правоохранительной системы