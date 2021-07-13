Президент поручил принять меры для ликвидации последствий от схода селя в Аксы

Президент Садыр Жапаров сегодня поручил кабмину в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для ликвидации последствий селевого потока, сошедшего накануне в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.

Поручено оказать соответствующую помощь пострадавшему от стихийного бедствия населению.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате сошедшего селя.

Садыр Жапаров подчеркнул, что вся страна разделяет боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеется на скорейшее выздоровление всех раненых.

Отмечается, что всем пострадавшим будет оказана посильная поддержка со стороны государства.