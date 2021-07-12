Это фейк. Посольство КНР о требовании вакцинировать 70 процентов кыргызстанцев

Высказывание о настаивании китайской стороны на вакцинации 70 процентов населения Кыргызстана — это фейк. Об этом сообщили в посольстве КНР в Кыргызстане.

«Правительство КНР придерживается принципа «жизнь народа превыше всего», активно продвигает вакцинацию внутри страны. Считая невмешательство во внутренние дела других стран общепризнанным принципом международных отношений, китайская сторона не будет и не может выдвигать другим государствам никакого требования по вакцинации населения», — отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что высказывание заместителя председателя Государственной таможенной службы Кыялбека Мукашева, что причина низкого уровня грузовых перевозок через КПП на китайско-кыргызской границе заключается в требовании китайской стороны по вакцинации 70 процентов населения Кыргызстана, не соответствует действительности.

«В целях повышения объема грузовых перевозок через КПП в условиях пандемии китайская сторона приняла целый ряд эффективных мер, использовала большие человеческие и материальные ресурсы, в результате чего значительно улучшились условия для грузоперевозки и повысилась способность пропуска грузов. Китайская сторона готова совместно с кыргызской стороной продолжать прилагать усилия для дальнейшего улучшения функционирования китайско-кыргызских КПП», — добавили в посольстве.