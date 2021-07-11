Предварительный состав городских кенешей Бишкека, Оша и Токмака. Списки

В Бишкеке, Оше и Токмаке завершились повторные выборы депутатов горкенешей. По предварительным итогам, семипроцентный барьер преодолели 15 партий, которые получат 121 мандат.
В Бишкеке в горкенеш предварительно попадают шесть партий. Количество мандатов, которые они получат, зависят от набранных голосов. Таким образом, состав БГК будет выглядеть следующим образом:
«Эмгек» — 11 мандатов:
- Сергей Балакин.
- Элизавета Алымбаева.
- Бактиярбек Иманалиев.
- Лира Акунова.
- Бактыбек Абдиев (депутат БГК).
- Эльмир Досалиев (депутат БГК).
- Светлана Кенжебаева.
- Самат Долотбаков.
- Токтосун Султанов.
- Махабат Жумагулова.
- Ильяз Чалов.
«Ата Журт Кыргызстан» — 9 мандатов:
- Таалайбек Сурапбаев (депутат БГК).
- Максат Токтогулов.
- Айканыш Ашырова.
- Алымбек Бактыбеков.
- Эдик Досиев (депутат БГК).
- Мээрим Нусубалиева.
- Куванычбек Конгантиев (депутат БГК).
- Кудайберген Сыдыков.
- Омуркан Ашанбаева.
«Ишеним» — 8 мандатов:
- Рысбай Аматов (депутат БГК).
- Сайдахмат Исмаилов (депутат БГК).
- Рамина Идырова.
- Асылбек Акылбеков (депутат БГК).
- Арнас Тиллебаев.
- Гульнара Сатыбалдиева.
- Шаукет Нурдинов.
- Таалайбек Дайырбеков.
«Ынтымак» — 7 мандатов:
- Максат Алымбеков.
- Казыбек Эргешов (депутат БГК).
- Наргиза Жолдошбаева (депутат БГК).
- Мийзамидин Калыков (депутат БГК).
- Таалайбек Сариев (депутат БГК).
- Гульназ Халилова.
- Акжол Абдраимов.
«Онугуу-Прогресс» — 5 мандатов:
- Манас Абдыллабек уулу.
- Жылдызбек Абдраимов.
- Чолпонай Садыкова.
- Фархад Карымшаков.
- Мухамедазиз Исламов.
«Социал-демократы» — 5 мандатов:
- Кадырбек Атамбаев.
- Таалай Темиркулов.
- Элнура Дуйшекеева.
- Султанбек Абдуллажанов.
- Илгиз Сарылдык уулу.
В Оше семипроцентный барьер преодолели четыре партии. Состав Ошского горкенеша будет выглядеть следующим образом:
«Ата Журт Кыргызстан» — 18 мандатов:
- Сонунбек Джунусбаев.
- Жыргалбек Тажибаев.
- Гулсара Кулдышева.
- Мирбек Маматов.
- Мирлан Атабаев.
- Хулкар Исамова.
- Бекмурза Эргешов.
- Бекболот Арзибаев.
- Бахтияр Турсунбаева.
- Медербек Мырзабеков.
- Нурбек Исмаилов.
- Дамира Абдибаева.
- Жохонгор Сайфуллаев.
- Азамат Толонов.
- Айгуля Караева.
- Замирбек Толубаев.
- Болотбек Баетов.
- Уларкан Акматова.
«Биздин Кыргызстан» — 15 мандатов:
- Медербек Абдыманапов.
- Шайырбек Нуранов.
- Назима Алмазбек кызы.
- Темирбек Абдыкалыков.
- Улан Каналиев.
- Кадырбек кызы Нуркыз.
- Нуржигит Раимов.
- Бектурсун Маманов.
- Жамал Ормонова.
- Шумкар Пазылов.
- Абдисаит Каримбеков.
- Аида Раимбердиева.
- Нурсейит Муратов.
- Омурбек Жолдошов.
- Айжана Эрмекбаева.
«Улуттар биримдиги» — 7 мандатов:
- Абдижапар Аккулов.
- Хашим Ахмаджанов.
- Нурила Самиева.
- Алимбек Мавлянов.
- Фахирдин Нематов.
- Роза Жоошбаева.
- Мамир Абдуллаев.
«Бир Бол» — 4 мандата:
- Эсенбек Арзиев.
- Нурислом Каримов.
- Айгул Салиева.
- Кушбак Шайиев.
В Токмакский кенеш, по предварительным данным, проходят пять партий.
«Бирге-Вместе» — 9 мандатов:
- Кайрат Чокеев.
- Чынгыз Исабеков.
- Роза Машалаева.
- Сатыбалды Джунушалиев.
- Абдылас Жаркын.
- Зафаржан Абраимов.
- Адилет Сексенбаев.
- Нафисат Самаева.
«Эмгек» — 8 мандатов:
- Данияр Амангельдиев.
- Кубатбек уулу Азат.
- Толгонай Айтышева.
- Роман Лулаков.
- Абу-Бакир Ваншу.
- Венера Маткеримова.
- Самат Джетимишев.
- Тахир Парпиев.
«Асыл Мурас-Жаштар» — 5 мандатов:
- Тилек Солтобаев.
- Хаетилло Мураталиев.
- Чолпон Сыдыкова.
- Сулайман Ложаров.
- Икрам Абдрахманов.
«Патриот Ынтымагы» — 4 мандата:
- Ильяс Маров.
- Ибрахимжан Исаков.
- Таалайбек Рыскелдиев.
- Ольга Лавринович.
«Эл биримдиги» — 4 мандата:
- Тынайбек Сансызбаев.
- Анарбек Маликов.
- Алтынай Мамбетжанова.
- Батыр Раимов.