Предварительный состав городских кенешей Бишкека, Оша и Токмака. Списки

В Бишкеке, Оше и Токмаке завершились повторные выборы депутатов горкенешей. По предварительным итогам, семипроцентный барьер преодолели 15 партий, которые получат 121 мандат.

В Бишкеке в горкенеш предварительно попадают шесть партий. Количество мандатов, которые они получат, зависят от набранных голосов. Таким образом, состав БГК будет выглядеть следующим образом:

«Эмгек» — 11 мандатов:

Сергей Балакин. Элизавета Алымбаева. Бактиярбек Иманалиев. Лира Акунова. Бактыбек Абдиев (депутат БГК). Эльмир Досалиев (депутат БГК). Светлана Кенжебаева. Самат Долотбаков. Токтосун Султанов. Махабат Жумагулова. Ильяз Чалов.

«Ата Журт Кыргызстан» — 9 мандатов:

Таалайбек Сурапбаев (депутат БГК). Максат Токтогулов. Айканыш Ашырова. Алымбек Бактыбеков. Эдик Досиев (депутат БГК). Мээрим Нусубалиева. Куванычбек Конгантиев (депутат БГК). Кудайберген Сыдыков. Омуркан Ашанбаева.

«Ишеним» — 8 мандатов:

Рысбай Аматов (депутат БГК). Сайдахмат Исмаилов (депутат БГК). Рамина Идырова. Асылбек Акылбеков (депутат БГК). Арнас Тиллебаев. Гульнара Сатыбалдиева. Шаукет Нурдинов. Таалайбек Дайырбеков.

«Ынтымак» — 7 мандатов:

Максат Алымбеков. Казыбек Эргешов (депутат БГК). Наргиза Жолдошбаева (депутат БГК). Мийзамидин Калыков (депутат БГК). Таалайбек Сариев (депутат БГК). Гульназ Халилова. Акжол Абдраимов.

«Онугуу-Прогресс» — 5 мандатов:

Манас Абдыллабек уулу. Жылдызбек Абдраимов. Чолпонай Садыкова. Фархад Карымшаков. Мухамедазиз Исламов.

«Социал-демократы» — 5 мандатов:

Кадырбек Атамбаев. Таалай Темиркулов. Элнура Дуйшекеева. Султанбек Абдуллажанов. Илгиз Сарылдык уулу.

В Оше семипроцентный барьер преодолели четыре партии. Состав Ошского горкенеша будет выглядеть следующим образом:

«Ата Журт Кыргызстан» — 18 мандатов:

Сонунбек Джунусбаев. Жыргалбек Тажибаев. Гулсара Кулдышева. Мирбек Маматов. Мирлан Атабаев. Хулкар Исамова. Бекмурза Эргешов. Бекболот Арзибаев. Бахтияр Турсунбаева. Медербек Мырзабеков. Нурбек Исмаилов. Дамира Абдибаева. Жохонгор Сайфуллаев. Азамат Толонов. Айгуля Караева. Замирбек Толубаев. Болотбек Баетов. Уларкан Акматова.

«Биздин Кыргызстан» — 15 мандатов:

Медербек Абдыманапов. Шайырбек Нуранов. Назима Алмазбек кызы. Темирбек Абдыкалыков. Улан Каналиев. Кадырбек кызы Нуркыз. Нуржигит Раимов. Бектурсун Маманов. Жамал Ормонова. Шумкар Пазылов. Абдисаит Каримбеков. Аида Раимбердиева. Нурсейит Муратов. Омурбек Жолдошов. Айжана Эрмекбаева.

«Улуттар биримдиги» — 7 мандатов:

Абдижапар Аккулов. Хашим Ахмаджанов. Нурила Самиева. Алимбек Мавлянов. Фахирдин Нематов. Роза Жоошбаева. Мамир Абдуллаев.

«Бир Бол» — 4 мандата:

Эсенбек Арзиев. Нурислом Каримов. Айгул Салиева. Кушбак Шайиев.

В Токмакский кенеш, по предварительным данным, проходят пять партий.

«Бирге-Вместе» — 9 мандатов:

Кайрат Чокеев. Чынгыз Исабеков. Роза Машалаева. Сатыбалды Джунушалиев. Абдылас Жаркын. Зафаржан Абраимов. Адилет Сексенбаев. Нафисат Самаева.

«Эмгек» — 8 мандатов:

Данияр Амангельдиев. Кубатбек уулу Азат. Толгонай Айтышева. Роман Лулаков. Абу-Бакир Ваншу. Венера Маткеримова. Самат Джетимишев. Тахир Парпиев.

«Асыл Мурас-Жаштар» — 5 мандатов:

Тилек Солтобаев. Хаетилло Мураталиев. Чолпон Сыдыкова. Сулайман Ложаров. Икрам Абдрахманов.

«Патриот Ынтымагы» — 4 мандата:

Ильяс Маров. Ибрахимжан Исаков. Таалайбек Рыскелдиев. Ольга Лавринович.

«Эл биримдиги» — 4 мандата: