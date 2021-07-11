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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. За полдня проголосовали только 17,06 процента избирателей

По данным на 14.00, явка избирателей на повторных выборах депутатов городских кенешей Бишкека, Оша и Токмака составила 17,06 процента. Такие данные приводит Центризбирком.

За полдня голосования на участки пришли 105 тысяч 362 человека. При этом в Бишкеке свой выбор сделали 55 тысяч 515 человек, или 13,01 процента избирателей, в Оше — 40 тысяч 695 человек, или 26,65 процента, а в Токмаке — 9 тысяч 152 избирателя, или 24,02 процента.

Отметим, что в Бишкеке явка на местных выборах остается самой низкой.

Напомним, что в повторных выборах депутатов трех городских кенешей участвуют 26 политических партий, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200643/
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