Подписано временное положение об упрощенном получении гражданства КР

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О Временном положении об упрощенном порядке приобретения гражданства Кыргызской Республики этническими кыргызами и лицами без гражданства кыргызской национальности».

В соответствии с Конституцией и Законом Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики» в целях урегулирования правового статуса этнических кыргызов, включая лиц без гражданства кыргызской национальности, находящихся на территории Кыргызской Республики, постановляется — утвердить временное положение об упрощенном порядке приобретения гражданства Кыргызстана этническими кыргызами и лицами без гражданства кыргызской национальности согласно приложению.

Государственным органам и органам местного самоуправления:

обеспечить надлежащее исполнение возложенных на них полномочий;

ежемесячно предоставлять информацию о реализации настоящего указа в секретариат Комиссии по гражданству администрации президента.

Положение действует до 31 декабря 2022 года.