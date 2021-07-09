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Власть

Подписано временное положение об упрощенном получении гражданства КР

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О Временном положении об упрощенном порядке приобретения гражданства Кыргызской Республики этническими кыргызами и лицами без гражданства кыргызской национальности».

В соответствии с Конституцией и Законом Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики» в целях урегулирования правового статуса этнических кыргызов, включая лиц без гражданства кыргызской национальности, находящихся на территории Кыргызской Республики, постановляется — утвердить временное положение об упрощенном порядке приобретения гражданства Кыргызстана этническими кыргызами и лицами без гражданства кыргызской национальности согласно приложению.

Государственным органам и органам местного самоуправления:

  • обеспечить надлежащее исполнение возложенных на них полномочий;
  • ежемесячно предоставлять информацию о реализации настоящего указа в секретариат Комиссии по гражданству администрации президента.

Положение действует до 31 декабря 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200503/
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