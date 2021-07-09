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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В список избирателей вошли 617 тысяч 517 человек

Согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского городских кенешей, назначенных на 11 июля, окончательные списки избирателей, сформированные в разрезе каждой избирательной комиссии, вывешены на всех участках и размещены на государственном портале «Тизме».

По данным Центральной избирательной комиссии, в окончательный список на повторные выборы депутатов городских кенешей включены 617 тысяч 517 избирателей. Бишкекская ТИК — 426 тысяч 699 (69 процентов от общего числа обладающих избирательным правом) избирателей, Ошская ТИК — 152 тысячи 718 (6 процентов), Токмакская ТИК — 38 тысяч 100 (25 процентов).

Каждый избиратель имеет возможность уточнить данные о себе в списке избирателей:

  • на государственном портале избирателей «Тизме»;
  • на своем избирательном участке;
  • позвонив на номера 1255 и 119 или отправив на номер 119 SMS с указанием своего ПИН-номера, указанного в паспорте (звонок и SMS бесплатно), избиратель получит номер и адрес своего избирательного участка.

В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» «в список избирателей включаются все граждане Кыргызской Республики, обладающие на день голосования активным избирательным правом, являющиеся членами местного сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики».

В повторных выборах депутатов городских кенешей 11 июля могут участвовать только те, кто включен в окончательный список избирателей.

Голосование за депутатов городских кенешей осуществляется за списки кандидатов партий и места будут распределяться пропорционально количеству полученных голосов избирателей среди политических партий, которые наберут более 7 процентов голосов избирателей.

В список избирателей на выборах депутатов местных кенешей включаются граждане 18 лет и старше, прошедшие биометрическую регистрацию, являющиеся членами местного сообщества — города. 

Членство в местном сообществе определяется отметкой о регистрации места жительства в паспорте (либо записью на чип ID-паспорта 2017 года образца) гражданина.

Важно, чтобы актуальный адрес регистрации места жительства соответствовал записи в чипе места жительства в паспорте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200484/
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