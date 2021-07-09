К ответственности за подкуп может быть привлечен кандидат от «Бир Бола»

К ответственности за подкуп избирателей может быть привлечен кандидат от партии «Бир Бол» Саидисломбек Патидинов. Об этом сообщает МВД.

Уточняется, что ранее заявление поступило в координационную группу оперативного реагирования ЦИК и Ошской ТИК.

В нем говорится, что сторонники политической партии «Бир Бол» в Оше на улице Толонова подкупают избирателей. При этом за каждый голос избирателя якобы выплачивают от 1 тысячи до 4 тысяч сомов.

«В результате оперативно-следственных мероприятий жительница Оша Т.С. подтвердила факт подкупа голосов избирателей и указала, что в штабе «Бир Бола» кандидат в депутаты П.С. выплатил ей 5 тысяч сомов за голосование в день выборов», — сообщили в министерстве.

Материалы ушли в МВД. Начато досудебное производство по статье «Подкуп избирателей» УК КР.