Бабанов, Жээнбеков, Зулпукаров. Глава ГКНБ о фигурантах дела по «Кумтору»

Все бывшие чиновники, вовлеченные в коррупционные дела, в том числе по проекту «Кумтор», будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Отвечая на вопрос об участии Акылбека Жапарова (бывший депутат Жогорку Кенеша, ныне заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов. — Прим. 24.kg) в соглашении с канадской компанией Centerra от 2009 года, Камчыбек Ташиев отметил, что в этом документе нет подписи нынешнего чиновника.

«Если юридически будет установлено, что где-то Акылбек Жапаров подписывал или был совместно с этими коррупционными чиновниками замешан, мы его будем привлекать к уголовной ответственности. Если будет установлена вина Акылбека Жапарова, ГКНБ его не будет жалеть», — сказал Камчыбек Ташиев.

По его словам, все чиновники, независимо от ранга и заслуг, замеченные в коррупционных преступлениях, получат наказание.

«Сами знаете, в данный момент сидит экс-премьер Омурбек Бабанов. Никто не думал, что Омурбека Бабанова кто-нибудь посадит, даже представить не могли, что посягнуть на него могут. Все думали, его никто не может трогать. А мы тронули, потому что у него есть конкретные эпизоды по коррупционным делам. Есть конкретные эпизоды по Асылбеку Жээнбекову (экс-спикер парламента, младший брат бывшего президента Сооронбая Жээнбекова. — Прим. 24.kg). Тоже все думали, что Асылбека Жээнбекова никто не может трогать. Мы его тоже посадили. Зулпукарова посадили, других. Если мы установим причастность Акылбека Жапарова к тем или иным коррупционным делам по Кумтору, он тоже будет привлечен к ответственности. Вопросов даже не может быть», — пообещал Камчыбек Ташиев.