Врачи рекомендовали. Камчыбек Ташиев рассказал, почему лечится за границей

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев через шесть месяцев вновь уедет на обследование за границу. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Он на днях вернулся с курса лечения из-за границы. Глава ГКНБ не стал раскрывать свой диагноз.

«Очень много вопросов о моем лечении за рубежом. После того как мне поставили диагноз, местные врачи рекомендовали мне лечиться за границей, так как у них нет возможности. В феврале провели операцию. Тогда сказали, чтобы я через два месяца приехал на обследование. Но из-за ситуаций в стране не смог, обследование прошел только через пять месяцев после операции», — сказал он.

Глава ГКНБ добавил, что после лечения у него прибавилось энергии и сил. «Скажу открыто, поеду вновь на обследование через полгода», — сообщил Камчыбек Ташиев.