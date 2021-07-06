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Власть

С 1 сентября планируется ввести новые тарифы на электроэнергию

С 1 сентября планируется ввести новые тарифы на электроэнергию. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель директора Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики и промышленности КР Миргуль Айдарова.

По ее словам, ранее ведомство планировало введение новой ценовой политики 1 августа.

«На сегодня мы немного опаздываем. Нам необходимо выполнить документальные мероприятия. Новый нормативно-правовой акт будет зарегистрирован в Министерстве юстиции. Поэтому если 15 июля завершится общественное обсуждение проекта, нам нужен ровно месяц, чтобы внести его в правительство для согласования. Потом где-то 15 августа мы ожидаем постановление кабинета министров. Задним числом мы не сможем его ввести, поэтому планируем на 1 сентября», — отметила Миргуль Айдарова.

Напомним, в июне Министерство энергетики и промышленности вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров о среднесрочной тарифной политике на электрическую энергию на 2021-2025 годы. Обсуждение завершится 15 июля. До этого времени граждане могут внести свои предложения и замечания.

Ссылка: https://24.kg/vlast/200017/
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