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Власть

В Минэнерго уверяют, что массовых отключений электроэнергии не будет

Массовых отключений электроэнергии в осенне-зимний период не будет. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления электроэнергетики Министерства энергетики и промышленности КР Марат Жээнбеков.

«Мы будем максимально вырабатывать электроэнергию на ГЭС, и ТЭЦ будет загружена на полную мощность. Даже сейчас, учитывая маловодную ситуацию в стране, ТЭЦ вырабатывает 160-180 мегаватт в час. Такого никогда не было. Мы всегда в летнее время использовали в Бишкеке только 50-60 мегаватт в час», — сказал он.

При этом в Минэнерго призывают экономно использовать электроэнергию для отопления зданий, учитывая ее дефицит.

«В целях экономии электроэнергии и его эффективного использования мы просим поменьше использовать электричество для отопления», — заключил Марат Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200005/
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