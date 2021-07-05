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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

На пропагандистов двоеженства в ТИК порекомендовали пожаловаться в милицию

В Бишкекской ТИК объяснили, почему отказали «Реформе» в заявлении на партию «Келечек-Будущее», выступающей в одном из агитационных роликов за многоженство.

По ее данным, заявители ссылаются на Конституцию, Уголовный кодекс и Закон «О выборах депутатов местных кенешей». ТИК не обнаружила нарушений именно Закона «О выборах депутатов местных кенешей». Заявителю рекомендовано обратиться в правоохранительные органы «на предмет определения признаков уголовного деяния в обращении кандидата и удалить опубликованное видео во избежание создания негативного общественного мнения, а также искажения информации».

В агитационном ролике, отметим, кандидат от политорганизации выступает за узаконивание двоеженства. «Реформа» просила принять меры по устранению нарушений предвыборной агитации и привлечь политическую партию «Келечек-Будущее» к ответственности, предусмотренной выборным законодательством. Ей отказали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199925/
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