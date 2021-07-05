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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

ТИК Бишкека считает, что пропаганда многоженства одной из партий — не нарушение

Бишкекская ТИК рассмотрела заявление политической партии «Реформа» в отношении партии «Келечек-Будущее», поданное в связи с опубликованным видео в социальной сети.

В агитационном ролике кандидат от политорганизации выступает за узаконивание двоеженства. ТИК столицы не обнаружила нарушений избирательного законодательства о порядке проведения предвыборной агитации.

«Реформа» просила принять меры по устранению нарушений предвыборной агитации и привлечь политическую партию «Келечек-Будущее» к ответственности, предусмотренной выборным законодательством. Ей отказали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199824/
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