Бишкекская ТИК рассмотрела заявление политической партии «Реформа» в отношении партии «Келечек-Будущее», поданное в связи с опубликованным видео в социальной сети.

В агитационном ролике кандидат от политорганизации выступает за узаконивание двоеженства. ТИК столицы не обнаружила нарушений избирательного законодательства о порядке проведения предвыборной агитации.

«Реформа» просила принять меры по устранению нарушений предвыборной агитации и привлечь политическую партию «Келечек-Будущее» к ответственности, предусмотренной выборным законодательством. Ей отказали.