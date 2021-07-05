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Власть

Встреча Садыра Жапарова с бизнесом: что поручил чиновникам президент

Садыр Жапаров подписал распоряжение об обеспечении выполнения поручений по итогам встречи с бизнес-сообществом, прошедшей 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, руководителям министерств и ведомств, полномочным представителям кабинета министров в областях, главам местных государственных администраций поручается обеспечить выполнение поручений президента, озвученных в ходе встречи с предпринимателями.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение распоряжения руководители могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Что поручил Садыр Жапаров чиновникам:

  • провести активную работу по развитию государственно-частного партнерства, обеспечить подготовку и реализацию отраслевыми министерствами совместно с предпринимателями не менее пяти проектов ГЧП с эффективным использованием государственных резервов;
  • рассмотреть разработанные со стороны бизнес-сообщества проекты программы «БАРС» («Бизнес алгоритм развития страны»), Предпринимательского кодекса и представить предложения по их реализации;
  • разработать программу поддержки предпринимательства, предусматривающую сокращение государственного вмешательства в экономику и создание благоприятных, справедливых условий;
  • в рамках инвентаризации нормативных правовых актов устранить имеющиеся противоречия во всех правовых актах, препятствующие деятельности предпринимателей;
  • разработать и реализовать план мероприятий, направленный на сокращение теневой экономики;
  • разработать и внедрить механизм по усилению защиты прав предпринимателей и инвесторов. Провести работу по привлечению инвесторов и созданию для них благоприятных условий;
  • образовать специальный совет по защите предпринимателей и инвесторов при президенте;
  • подготовить предложения по внедрению принципа «Единый орган следствия по экономическим преступлениям»;
  • рассмотреть декриминализацию экономических преступлений и проступков в рамках разработанных проектов Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Кыргызской Республики;
  • разработать и внедрить механизмы по устранению необоснованных проверок предпринимателей государственными органами, усилению взаимодействия между государственными органами и предпринимателями, а также ответственности государственных органов, сотрудников, создающих препятствия предпринимателям;
  • облегчить предпринимателям процедуру получения разрешительных документов, внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты и сократить сроки выдачи и рассмотрения разрешительных документов, справок на 50 процентов;
  • распространять через СМИ информацию о предпринимателях, осуществляющих добросовестный бизнес в Кыргызской Республике, о государственной поддержке таких предпринимателей, также о процедурах ведения бизнеса и подготовки бизнес-проектов;
  • для развития малых ГЭС в кратчайшие сроки установить тарифную цену, гарантированный закуп произведенной электроэнергии, подписать соответствующие договоры с владельцами малых ГЭС;
  • реализовать не менее пяти подготовленных предпринимателями проектов по строительству малых ГЭС, оперативно решить вопросы трансформации земель, выдачи льготных кредитов, получения разрешительных документов, заключения договоров;
  • в каждой области обеспечить восстановление работы не менее пяти простаивающих предприятий, создать для предпринимателей не менее пяти промышленных, агропромышленных парков, отраслевых кластеров с решением вопросов инфраструктуры, воды, электроэнергии, трансформации земель и других административных вопросов и не менее одного консультационного центра;
  • поддержать инициативы предпринимателей по созданию дополнительных рабочих мест, оперативно решать проблемы, препятствующие их развитию, внедрять механизмы их стимулирования;
  • упростить процедуры трансформации земель, в случае нецелевого использования или неиспользования земель в течение двух лет после трансформации автоматически отменять решение по трансформации и обеспечить переход земель в исходную категорию, для чего внести изменения в соответствующие нормативные правовые акты;
  • внедрить механизмы по улучшению использования водных ресурсов;
  • рассмотреть вопрос увеличения срока использования пастбищных земель для туристической деятельности с 5 до 20 лет (с учетом соблюдения экологических стандартов), внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты;
  • реализовать в каждой области не менее пяти проектов в области туризма, распространять информацию об объектах в области туризма, природных территориях через средства массовой информации за рубежом и внутри страны;
  • кардинально пересмотреть государственную политику по развитию туризма и внести предложения по ее совершенствованию;
  • пересмотреть размер налога на недвижимость в сфере туризма во время пандемии коронавируса;
  • оказать финансовую поддержку предпринимателям (льготные кредиты);
  • в полной мере воспользоваться возможностью освобождения от таможенных пошлин в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии (от 27 ноября 2009 года № 130) в отношении сырья и материалов, импортируемых из третьих государств для реализации инвестиционного проекта, незамедлительно внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты;
  • усовершенствовать механизм возврата и возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) отечественным товаропроизводителям при экспорте товаров;
  • усовершенствовать торговые инструменты (тарифное, нетарифное, техническое регулирование, защита внутреннего рынка) по защите отечественных предприятий-производителей, в том числе внедрить механизм по продлению сроков введения временных ограничений на экспорт товара;
  • провести работу по привлечению инвесторов для реализации предприятий-банкротов, в том числе ОАО «Кыргызско-китайская бумажная фабрика» — банкрот;
  • провести анализ проблем предпринимателей экспортеров и активную работу по их решению;
  • разработать и реализовать дорожную карту по развитию транспортно-логистического потенциала страны;
  • кардинально реформировать Торгово-промышленную палату Кыргызской Республики;
  • недопустить уклонения от уплаты налоговых и таможенных платежей при импорте товаров и их использование на внутреннем рынке, внедрить механизмы по определению таких действий, провести активную работу по принятию жестких мер в отношении должностных лиц государственных органов, силовых структур и предпринимателей, вовлеченных в подобном сговоре;
  • пересмотреть концепцию деятельности свободных экономических зон;
  • создать новые торгово-логистические центры, оказать им и действующим центрам государственную поддержку, провести активную работу по решению их проблем;
  • создать благоприятные условия для производства в Кыргызстане лекарственных средств и медицинских изделий;
  • провести работу по открытию контрольно-пропускного пункта «Баймак» на кыргызско-узбекской государственной границе.

Садыр Жапаров ранее предупредил: за саботаж и бюрократию чиновники рискуют получить тюремный срок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199920/
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