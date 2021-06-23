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Власть

Садыр Жапаров: За саботаж и бюрократию чиновники сядут за решетку

За саботаж и бюрократию чиновники не только лишатся должности, но и сядут за решетку. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с представителями бизнес-сообщества.

К главе государства обратился бизнесмен Рахат Ирсалиев. Он рассказал, что Министерство энергетики и промышленности не подключает его мини-ГЭС на линию и не покупает у него электроэнергию, несмотря на то, что ранее были неоднократные встречи с Садыром Жапаровым и последний не раз поручал ведомству решить вопрос.

«В ноябре или декабре я встречался с тогдашним министром энергетики и промышленности и устроил встречу с Рахатом Ирсалиевым. Сказал министру: составь договор, купи у него электроэнергию. Рахат Ирсалиев три года назад построил три мини-ГЭС. А государство не покупает у него. Я поручал тогда еще купить. После связался с ним через месяц. Министр заверил, что решил вопрос. Месяц назад спрашивают у предпринимателя, он говорит: вопрос не решен. Это одна из причин, почему поменялся министр. А как тогда должен развиваться малый бизнес?» — задался вопросом президент.

В зале не оказалось министра Доскула Бекмурзаева, присутствовал его заместитель.

«Даю время до пятницы. В 17.00 подойдете ко мне с Рахатом Ирсалиевым. Если не сможете решить этот вопрос за два дня и будете разводить бюрократию и чинить саботаж, то приходите сразу с заявлением об увольнении. Но в таком случае вы не просто уйдете с должности, а сядете за решетку», — заявил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198625/
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