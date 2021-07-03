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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Партию «Келечек» требуют привлечь к ответственности за пропаганду многоженства

Партия «Реформа» обратилась в Бишкекскую территориальную избирательную комиссию с жалобой на политобъединение «Келечек», которое баллотируется в Бишкекский горкенеш. Об этом члены партии заявили в социальных сетях.
 
Отметим, ранее указанная партия во время предвыборной агитации предложила узаконить двоеженство.
 
По словам партии конкурентов, этим обращением «Келечек-Будущее» нарушила Закон КР «О выборах депутатов местных кенешей» по следующим основаниям:
 
— многоженство по УК КР является преступным деянием, за которое предусмотрено уголовно-правовое наказание. «Кандидат партии «Келечек» считает преступление благом для государства и фактически призывает избирателей совершать деяния, запрещенные уголовным законом», — считает «Реформа»;
 
— запрет многоженства и признание его преступлением основано на нормах Конституции, гарантирующих равенства прав, свобод и возможностей мужчин и женщин, запрещающих дискриминацию по признаку пола.
 
«Партия в агитационном ролике пропагандирует многоженство, утверждая тем самым гендерное превосходство мужчин, что является дискриминацией женщин. Более того, этот призыв обесценивает важнейшие институты общества — брак и семью», — говорится в обращении партии.
Азамата Акенеева
Фото Азамата Акенеева . Жалоба в БТИК
 
В связи с этим «Реформа» просит принять меры по устранению нарушений предвыборной агитации и привлечь политическую партию «Келечек-Будущее» к ответственности, предусмотренной выборным законодательством.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199800/
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