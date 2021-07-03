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Власть

Всех мигрантов, прибывающих в Россию, теперь будут проверять на наркотики

Всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, теперь будут проверять на наркотики, ВИЧ и опасные инфекции. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, сообщается на портале правовой информации.

Отмечается, что иностранцы, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, должны будут проходить медосмотры на территории страны. В частности, нужно будет пройти проверку на употребление наркотиков или психотропных веществ, наличие ВИЧ и опасных инфекционных заболеваний.

Всем наркоманам и больным людям будет отказано во въезде на территорию России, говорится в документе. Роспотребнадзор будет вести единый реестр базы данных, в котором содержится информация о результатах освидетельствований иностранных граждан или лиц без гражданства.

Для получения разрешения на проживание в РФ мигрантам придется сдавать анализы на наличие заболеваний, представляющих опасность для окружающих и входящих в перечень, утвержденный Роспотребнадзором, говорится в законе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199795/
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