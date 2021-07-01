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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Депутаты получили по 200-300 тысяч сомов отпускных. Исхак Масалиев возмущен

Экс-парламентарий Исхак Масалиев возмутился, что его бывшие коллеги нарушили свое обещание и с момента незаконного продления полномочий шестого созыва регулярно получали заработную плату. А после ухода на каникулы, им еще и отпускные выплатили. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Жогорку Кенеш... Помните, они говорили, что готовы и заработную плату не получать? Депутаты говорили, что после принятия новой Конституции примут закон о выборах, и до июня продлили свои полномочия. Однако даже не вспомнили про исполнение этого закона. А теперь уставшие вышли на каникулы. Один месяц будут встречаться с избирателями, второй — отдыхать. По 200-300 тысяч сомов получат. Это называется «отпускные», — отметил Исхак Масалиев.

Накануне, народные избранники закрыли сессию. Но пообещали продолжить работу над поступившими из администрации президента конституционными законопроектами в ближайшие дни июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199564/
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1 июля, четверг
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