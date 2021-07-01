В ЖК поступили законопроекты о кабмине и выборах президента и депутатов

В парламент поступили законопроекты о кабинете министров и выборах депутатов Жогорку Кенеша и президента Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в ЖК.

Документы нардепам направила администрация главы государства. Депутатский корпус, завершивший вчера работу, ушел на каникулы. Однако через неделю нардепы соберутся вновь на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть эти законопроекты.

Законопроект о кабмине необходимо принять, чтобы привести работу чиновников в соответствие с новой Конституцией. Без изменения в избирательное законодательство президент формально не может назначить дату парламентских выборов. После того как Жогорку Кенеш примет документы, очевидно, Садыр Жапаров объявит сроки выборной кампании-2021.