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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В ЖК поступили законопроекты о кабмине и выборах президента и депутатов

В парламент поступили законопроекты о кабинете министров и выборах депутатов Жогорку Кенеша и президента Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в ЖК.

Документы нардепам направила администрация главы государства. Депутатский корпус, завершивший вчера работу, ушел на каникулы. Однако через неделю нардепы соберутся вновь на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть эти законопроекты.

Законопроект о кабмине необходимо принять, чтобы привести работу чиновников в соответствие с новой Конституцией. Без изменения в избирательное законодательство президент формально не может назначить дату парламентских выборов. После того как Жогорку Кенеш примет документы, очевидно, Садыр Жапаров объявит сроки выборной кампании-2021.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199475/
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