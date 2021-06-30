Третья волна COVID-19. Обсервацию в «Ганси» Минздрав обещает открыть за сутки

Обсервация в «Ганси» в данный момент не готова для приема больных COVID-19. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жамалидин Рахматуллаев.

По его словам, там нет оборудования.

«Обсервация не готова. Только вчера разговаривали с МЧС. Если понадобиться, то обсервацию «Ганси» на 500 пациентов можно подготовить за сутки», — сказал он.

Жамалидин Рахматуллаев отметил, что в Бишкеке подготовлены дневные стационары на базе четырех школ, но они пока не принимают больных.

Отметим, в Кыргызстане наблюдается рост числа заболевших. За сутки выявили еще 1 тысячу 965 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.