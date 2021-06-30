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Власть

Из Туркменистана в Бишкек прилетел первый самолет с товарами

В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Садыра Жапарова в Туркменистан, в страну прибыла партия груза из Ашхабада. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что 27 июня 2021 года на площадке кыргызско-туркменского экономического форума подписаны соглашения между деловыми кругами двух стран в рамках сотрудничества Кыргызского союза промышленников и предпринимателей и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Заключены контракты на поставку овощей, сантехники и продовольствия на общую сумму более $21 миллиона.

Решено сотрудничать в области развития производства одежды и обуви, инвестиционной деятельности и импортно-экспортных операций между предпринимателями двух государств. В соответствии с соглашениями накануне в Бишкек прибыл самолет из города Туркменабада с грузом.

Началась реализация первых поставок по итогам подписанных контрактов.

Груз в аэропорту Бишкека встретил заместитель руководителя администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Он подчеркнул, что открыта новая страница сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном.

«Пришло время переходить от слов к действиям. Груз из Туркменистана поступил, значит, уже начата реализация достигнутых договоренностей. Надеюсь, что в будущем наше сотрудничество будет лишь расширяться», — добавил Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199330/
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