Визит в Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с Эмомали Рахмоном

В рамках официального визита президента Кыргызстана в Таджикистан Садыр Жапаров побывал в загородной резиденции «Бахор», расположенной в Варзобском районе. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
Отмечается, что Эмомали Рахмон показал Садыру Жапарову свою резиденцию для ознакомления с возможностями развития сферы туризма. Главы государств ознакомились с красивой и уникальной природой и чистыми водами.
На повестке в том числе вопросы по кыргызско-таджикской государственной границе.
В состав официальной делегации Кыргызстана вошли:
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустенбеков;
- министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
- министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
- полномочный представитель кабинета министров в Баткенской области Абдикарим Алимбаев;
- полномочный представитель кабинета министров в Ошской области Жарасул Абдураимов;
- первый заместитель председателя — директор Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Уларбек Шаршеев.