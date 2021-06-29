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Власть

Визит в Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с Эмомали Рахмоном

В рамках официального визита президента Кыргызстана в Таджикистан Садыр Жапаров побывал в загородной резиденции «Бахор», расположенной в Варзобском районе. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Отмечается, что Эмомали Рахмон показал Садыру Жапарову свою резиденцию для ознакомления с возможностями развития сферы туризма. Главы государств ознакомились с красивой и уникальной природой и чистыми водами.

Садыр Жапаров прибыл в Душанбе накануне вечером. Официальные переговоры с Эмомали Рахмоном пройдут сегодня. Стороны обсудят текущие актуальные направления двустороннего сотрудничества.

На повестке в том числе вопросы по кыргызско-таджикской государственной границе.

В состав официальной делегации Кыргызстана вошли:

  • министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
  • заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;
  • заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Таджикистане Жаныш Рустенбеков;
  • министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
  • министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев;
  • полномочный представитель кабинета министров в Баткенской области Абдикарим Алимбаев;
  • полномочный представитель кабинета министров в Ошской области Жарасул Абдураимов;
  • первый заместитель председателя — директор Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Уларбек Шаршеев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199188/
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