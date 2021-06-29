Визит в Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с Эмомали Рахмоном

В рамках официального визита президента Кыргызстана в Таджикистан Садыр Жапаров побывал в загородной резиденции «Бахор», расположенной в Варзобском районе. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Отмечается, что Эмомали Рахмон показал Садыру Жапарову свою резиденцию для ознакомления с возможностями развития сферы туризма. Главы государств ознакомились с красивой и уникальной природой и чистыми водами.

На повестке в том числе вопросы по кыргызско-таджикской государственной границе.

Садыр Жапаров прибыл в Душанбе накануне вечером. Официальные переговоры с Эмомали Рахмоном пройдут сегодня. Стороны обсудят текущие актуальные направления двустороннего сотрудничества.

В состав официальной делегации Кыргызстана вошли: