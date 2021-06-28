Ввести профориентационное тестирование в школах предложила депутат

Ввести профориентационное тестирование в школах предложила на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша депутат Евгения Строкова.

Она отметила, что такая система успешно зарекомендовала себя во многих странах мира. «Может, чтобы не тратить деньги родителей, время учеников, ввести такое тестирование после 7-го класса», — отметила она.

Евгения Строкова добавила, что это позволит целенаправленно готовить ребенка к определенной профессии. «Конечно, такое тестирование не скажет, что ребенок стопроцентно будет, например, стоматологом, но покажет ему, в какой сфере он может быть успешным. Это будет настоящей реформой в образовании», — отметила она.

Депутат добавила, что многие выпускники выбирают факультеты, потому что они считаются модными или на их выборе настаивают родители.