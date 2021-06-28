Повторные выборы. Кто претендует на мандат БГК: коллективный портрет в цифрах

11 июля жителям столицы предстоит вторая попытка сформировать новый состав Бишкекского городского кенеша. Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 1 тысячу 258 кандидатов, претендующих на вакантные мандаты.

Дата-отдел 24.kg изучил списки партий, чтобы получить портрет типичного депутата БГК.

Безработные в большинстве

Анализ показал, что выводов из предыдущей кампании партии не сделали. В столичный кенеш по-прежнему рвутся люди, которые официально сидят дома. При этом число таких кандидатов за три месяца только выросло.

В списках партий снова много безработных — более половины, 693 из 1 тысячи 258 человек.

Весной их было меньше — каждый второй кандидат — 934 человека, или 51 процент, — числился безработным.

При этом самая «трудоустроенная» в гонке «Реформа». У нее без работы два из семи кандидатов (29 процентов).

В партии «Туран» 69 из 70 кандидатов (99 процентов) не работают.

В списках партий «Наш Народ» и «Жаны-Мезгил» безработных по 75 процентов, «Столице» — 68 процентов.

Почти четверть кандидатов в депутаты БГК либо занимаются бизнесом, либо работают в частных структурах. Есть также медики, преподаватели и сотрудники государственных и муниципальных служб.

Женщин больше не стало

Местные выборы отличают от республиканских тем, что на них действует только одна квота — гендерная. По закону в списках партий должно быть не более 70 процентов лиц одного пола. При этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин не должна превышать двух позиций.

Распределение полов в списках 39/61 процент (489 женщин и 769 мужчин). Примерно такое же соотношение было и в апреле — 40/60.

Только у Партии зеленых женщин в списке большинство — более 54 процентов. Второе место по гендерной квоте у «Турана» (49 процентов), третье — у «Жаны-Мезгила» (46 процентов).

У «Ынтымака», «Айкол-Кыргызстана» и «Силы в единстве» женщин чуть более 32 процентов.

Из 18 партий только у двух списки возглавили женщины: Айжан Казакбай кызы в «Жаны-Мезгиле» и Клара Сооронкулова в «Реформе».

Напомним, что в апреле таковых было четверо. У «Реформы» № 1 был Аймен Касенов. Он участвовал в президентских выборах в январе 2021 года и набрал всего 0,91 процента голосов избирателей. Но в этот раз на местные выборы партию ведет лично ее председатель.

Молодежи будет немного

В Жогорку Кенеш можно баллотироваться кандидату в возрасте не менее 35 лет. Желающему стать депутатом БГК должно быть не меньше 21 года.

Таких юнцов в списках кандидатов только десять. Как и на апрельских выборах, средний возраст кандидатов 38 лет. Самой молодежной при этом является партия «Наш народ», где средний возраст претендентов 29 лет.

В Партии зеленых есть настоящий аксакал. Олегу Михайлову 86 лет.

Из открытых источников известно, что он является советником омбудсмена по Бишкеку и Чуйской области, председателем Партии пенсионеров. Кстати, баллотировался он и в апреле. В этой же партии и самый высокий средний возраст кандидатов — 47 лет. Следом идут «Жаны-Мезгил», «Реформа» и «Улуу-Журт». Средний возраст их кандидатов 41 год.

«Вышка» в приоритете

Для партий по-прежнему важно, чтобы кандидаты были образованными. На повторных выборах 82 процента, или 1 тысяча 36 кандидатов, имеют высшее образование. На апрельских выборах этот процент был ниже — 81.

Больше всего претендентов с вузовскими корочками у «Эмгека» (96 процентов).

За ним идут «Социал-демократы» (94 процента) и «Келечек-Будущее» (93 процента). «Улуу-Журт» лидирует по количеству кандидатов со средним образованием (в том числе специальным и профессиональным) — 38 процентов.

Лакомый кусок

На повторных выборах в Бишкекский городской кенеш конкурс оказался немного ниже, чем в апреле. Весной за одно место боролись 40 человек.

Сейчас на 45 мест претендуют 1 тысяча 258 человек. Или почти 28 человек на один мандат.

Несмотря на снижение числа желающих, конкурс в БГК все равно оказался выше, чем в Жогорку Кенеш. В октябре на каждое из 120 мест в парламенте претендовали 17 человек.

На предстоящих выборах 7 из 8 кандидатов — кыргызы (88 процента). Больше всего их в списках «Турана», «Биздин Кыргызстана» и «Столицы» — по 96 процентов. Вторые по представленности — русские (5 процентов). На третьей строчке казахи (2 процента), при этом 10 из 25 представителей братского народа в Партии зеленых.

Подсчеты показывают, что, несмотря на установленные квоты, мужчин все же больше среди кандидатов. Да и молодежью основную часть претендентов не назовешь. Зато почти у всех есть высшее образование.

Мониторинг показал, кто кардинальных изменений списки кандидатов в БГК не претерпели. Да, число претендентов сократилось, но не увеличилось число молодежи и женщин. Получается, что после отмены весенних выборов партии не сделали выводов и продолжают борьбу за мандаты теми же методами и способами, что и все предыдущие избирательные кампании.