Местные выборы. Кто претендует на мандат БГК: коллективный портрет в цифрах

11 апреля жителям столицы предстоит выбрать новый созыв Бишкекского городского кенеша. Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 1 тысячу 820 человек, которые изъявили желание бороться за вакантные мандаты.

Дата-отдел 24.kg изучил списки партий, чтобы получить портрет типичного кандидата в депутаты столичного кенеша.

Нет работы? Пойду в кенеш

Наш анализ показал, что желающие вершить судьбу города в большинстве своем нигде не работают.

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Каждый второй кандидат — 934 человека, или 51 процент, — числится безработным. Удивительное рвение, учитывая тот факт, что депутаты городского кенеша не получают заработную плату.

Больше всего безработных в партии «Улутман» — 82 процента от списка, меньше у «Реформы» — 20 процентов.

Отчасти это может быть связано с тем, что действующие депутаты БГК вопреки своим заявлениям насиженные за четыре года места покидать не собираются. Из 45 депутатов столичного кенеша 32 вновь будут бороться за мандаты.

Четырежды четыре

В отличие от парламентских на местных выборах ограничений на составление списков кандидатов практически нет. Действует только одна квота — гендерная. В них должно быть не более 70 процентов лиц одного пола. При этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин не должна превышать двух позиций.

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Такая же квота действовала и на парламентских выборах. Но тогда ни один из партийных списков не состоял более чем на половину из женских фамилий. А вот сейчас у четырех из 25 политобъединений, участвующих в выборах в Бишкеке, более половины кандидатов — женщины.

Распределение полов в списках 60/40. Кандидатами зарегистрированы 1 тысяча 83 мужчины и 737 женщин.

Больше всего их у Партии зеленых — 60 процентов. Второе место по гендерной квоте делят «Улуу Журт» и «Улутман». У них 54 процента кандидаток, на третьем — «Власть народу» (52 процента).

Еще у четырех партий «Ыйман нуру», «Эмгек», «Айкол Кыргызстан» и НДПК только треть кандидаток.

В этот раз списки также четырех партий возглавляют женщины: «Свобода выбора» (Мария Вавилова), «Республика» (Алтынай Омурбекова), «Тынчтык» (Чынара Маматжанова) и «Улуу Журт» (Елена Чернышева).

На парламентских выборах была только одна партия, кандидатский список которой возглавила женщина, — «Реформа». Но на местных выборах № 1 у нее теперь Аймен Касенов. Он участвовал в президентских выборах в январе 2021 года и набрал всего 0,91 процента голосов избирателей.

От 21 и старше

На парламентских выборах также предусмотрена молодежная квота — минимум 15 процентов кандидатов в списке партии должны быть не старше 35 лет. На местных ее нет.

Единственное условие к претенденту на мандат — ему должен быть 21 год.

Но в списках двух политпартий есть кандидаты, которым на момент регистрации было всего 20 лет. Ильясу Тойбекову из Партии коммунистов Кыргызстана только 27 марта исполнился 21 год, а кандидатке от «Власть народу» Адеми Мурзабековой 21 исполнятся только в ноябре.

Из списка ее уже убрали. Как объяснил руководитель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов, в расчет берется, сколько полных лет будет кандидату на день голосования.

Средний возраст кандидатов в Бишкекский городской кенеш — 38 лет.

Самому старшему претенденту — Олегу Михайлову — 85 лет. Он значится в списке Партии зеленых. Из открытых источников известно, что он является советником омбудсмена по Бишкеку и Чуйской области, председателем Партии пенсионеров.

В БГК будут только образованные

Интересно, что почти все кандидаты на места в Бишкекском горкенеше с хорошим уровнем образования. Четверо из пяти кандидатов окончили высшие учебные заведения.

Дипломы специалиста, бакалавра и магистра есть у 1 тысячи 472 человек (81 процента).

Бишкек важнее парламента

Конкурс на места в БГК оказался выше, чем в парламент республики. На 120 мест в Жогорку Кенеше претендовали 2 тысячи 14 кандидатов из 15 партий, или 17 человек на мандат.

В Бишкекском городском кенеше всего 45 мест. Претендуют на них 1 тысяча 820 человек из 25 партий.

Получается, что за одно место в БГК борются сразу 40 человек.

Большинство кандидатов в депутаты — кыргызы (84 процента, или 1 тысяча 524 человека), на втором месте по представленности в списках — русские (8 процентов, или 142 кандидата), на третьем — казахи (2 процента, или 37 человек).

Только у одной партии список полностью моноэтничен — все кандидаты «Бутун Кыргызстана» кыргызы.

Подсчеты показывают, что, несмотря на установленные квоты, мужчин все же больше среди кандидатов. Да и молодежью основную часть претендентов не назовешь. Зато почти у всех есть высшее образование.

Типичный кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша не сильно отличается от претендента на мандат во время парламентских выборов осенью 2020 года. Разве что он чуть моложе. Сможет ли он решать проблемы города? Покажет уже новый состав, который сформируют избиратели.