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Власть

Как пополнить Токтогульское водохранилище. Ноу-хау от депутата

Для обеспечения фермеров поливной водой необходимо искусственным способом растопить снег в горах. С таким предложением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Эрмамат Тагаев.

По его словам, он знает, как пополнить запасы в Токтогульском водохранилище.

«Из-за холодной погоды летом снег в горах выше 3,5 тысячи метров до сих пор не растаял. Поэтому нет воды для полива. Надо подняться на вертолете и посыпать угольной пылью. Тогда не будет трудно ни народу, ни кабмину. Мы пополним водой наши реки и Токтогулку. Если по прогнозам из-за маловодья потери ВВП составят 10 миллиардов сомов, то, потратив на предложенный мной метод лишь 100 миллионов сомов, сэкономим большие деньги. Тем более, если через год весь этот снег начнет таять, объем в Токтогульском водохранилище может превысить норму», — советует Эрмамат Тагаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198663/
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