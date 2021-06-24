Зачем нам новое уголовное законодательство. Комментарий разработчиков

В Кыргызстане разработаны проекты новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Инициатором выступила Генеральная прокуратура. Документы уже внесены на рассмотрение парламента. Но сообщество юристов разошлось во мнениях. Одни поддерживают изменения, другие их критикуют.

Один из разработчиков обновленных УК и УПК прокурор управления экспертизы законов ГП КР Азизбек Шукурбеков ответил на вопросы 24.kg и рассказал, в чем принципиальная разница между старым и новым уголовным законодательством.

— Азизбек Шарипович, расскажите, как теперь будут работать следователи при возбуждении уголовных дел?

— В проектах новых УК и УПК возвращен институт возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. Следователям установлены конкретные сроки доследственной проверки и расследования дела. Теперь, если человек обратится с заявлением в милицию или ГКНБ, его регистрируют в ЕРПП, начинается доследственная проверка. Она длится до десяти суток. За это время следователь должен либо возбудить, либо отказать в возбуждении уголовного дела.

Во время доследственной проверки следователь должен допросить свидетелей, потерпевшего и предполагаемого подозреваемого, он может назначить экспертизы.

Введены понятия «электронное дело», «проведение судебного заседания онлайн».

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Электронное дело — требование цифровизации. Следователь будет заполнять все документы в электронном виде в системе Единого реестра преступлений и проступков. Таким образом, будет формироваться электронное дело. Это исключит попытки фальсификации уголовных дел.

— Юристы считают, что сделка со следствием была достаточно хорошей нормой, но ее применение было плохим. Почему ее не оставили? Можно было тщательнее прописать механизмы ее работы.

— Заключение соглашения о сотрудничестве является прогрессивным институтом для борьбы с преступностью. Основание и процедура заключения таких сделок со следствием расписаны в действующем УПК. Но на практике оказалось, что все сотрудничество сводится к тому, что обвиняемый может оклеветать другого человека, дав на него показания. После заключения соглашения следователь и прокурор перестают добывать какие-либо другие доказательства и направляют дело в суд, где выносят обвинительный приговор с наказанием, которое определено прокурором, а не судом.

Наказание назначают не по справедливости, а на основе сделки о сотрудничестве. Азизбек Шукурбеков

— В проекте нового УК появилась статья «Подкуп спортсменов». Что она означает?

— Подкуп спортсменов — один из видов мошенничества. Соответственно, за него должна быть уголовная ответственность.

Статья переведена в УК из Кодекса о проступках, при этом наказание осталось прежним — штраф до 100 тысяч сомов. Судимость не предполагается.

— Ужесточен ли срок наказания за экономическую контрабанду?

— Мы, напротив, снизили срок наказания на полгода с учетом того, что появились альтернативные наказания: пробация, исправительные и общественные работы, штраф. Кроме того, было исключено двойное наказание — человека нельзя приговорить и к лишению свободы, и к штрафу.

Мы учли мнение бизнес-сообщества, которое просит увеличить порог привлечения к уголовной ответственности, то есть привлекать к ответственности за ущерб от 1 миллиона сомов. Азизбек Шукурбеков

По проекту к ответственности привлекается человек, нанесший ущерб от 500 тысяч сомов.

Срок за экономическую контрабанду в действующем Уголовном кодексе составлял от 6 месяцев до 2,5 года с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. Помимо этого, человек должен был заплатить штраф от 60 до 100 тысяч сомов.

— Институт частных определений возвращен судьям?

— Да, теперь судье, который вынес незаконное решение о задержании или лишении свободы человека, судьи вышестоящих инстанций могут вынести частное определение.

— Почему теперь срок содержания в СИЗО не засчитывается как один к двум?

— Эта норма введена действующими кодексами. На практике она показала свою действенность: обвиняемые, содержащиеся под стражей, перестали затягивать следствие и судебные процессы, а срок лишения свободы стал реальным.

Как прежде было? Например, преступнику дают пять лет лишения свободы, а он выходит на свободу через год-два. Азизбек Шукурбеков

— В новом УК возвращается институт рецидива?

— Нет, института рецидива нет. Человек, повторивший преступление, за которое он уже отбыл наказание, не должен нести за него ответственность еще раз.

— Правоохранители хотели вернуть оперативно-разыскную деятельность, но этого не было сделано. Почему?

— Мы ввели положение, которое позволяет правоохранителям проводить оперативно-разыскные мероприятия для предупреждения и профилактики преступлений. Например, теперь оперативник без поручения следователя самостоятельно может проводить устный опрос граждан, профилактические мероприятия. По действующему законодательству этого нет.

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— Не несет ли такая «профилактика» коррупционные риски?

— В ходе профилактической беседы никто и не может предъявлять какие-либо обвинения или подозревать в чем-то человека. Более того, любой гражданин, вызванный в органы дознания, имеет право на адвоката.

— Теперь не комиссия ГСИН, а суды будут решать, в какую колонию отправить осужденного для отбывания наказания. Почему?

— Специальная комиссия ГСИН состоит только из числа сотрудников уголовно-исполнительной системы, за исключением представителя общественного совета, поэтому как раз действующая система несет в себе коррупционные риски, так как решение фактически принимается руководством ГСИН.

— Во время обсуждения поправок адвокаты предлагали убрать из Уголовного кодекса статью «Коррупция», поскольку это социальное явление. Ее оставили?

— Да, потому что эта статья охватывает практически все виды коррупционных преступлений, таких как взяточничество, злоупотребление служебным положением, превышение полномочий. Так как в нашей стране эти преступления чаще всего совершаются группой лиц, их действия квалифицируются как коррупция.