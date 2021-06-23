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Власть

Ему тоже не давали слова. Самат Ибраев сравнил себя с Садыром Жапаровым

В парламенте некоторые депутаты лоббируют интересы председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил нардеп Самат Ибраев.

Его предложение — без ограничения задавать вопросы председателю Нацбанка — коллеги не поддержали. Самату Ибраеву не дали выступить, так как он не записался и хотел задать вопросы вне очереди.

«В свое время Садыру Нургожоевичу тоже не дали слова. Мы не ради своих интересов выступаем. Я предлагаю лишь дать возможность задать вопросы председателю Нацбанка, который привел к такому кризису. Видимо, Толкунбек Абдыгулов успел понравиться нескольким нардепам за семь лет», — сказал Самат Ибраев.

«Мы никого не лоббируем. Все идет согласно регламенту», — заявила вице-спикер Аида Касымалиева.

В начале сегодняшнего заседания Самат Ибраев выступил со специальной речью. Он призвал коллег не утверждать отчет Нацбанка по итогам деятельности за 2020 год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198632/
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