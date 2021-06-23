На встрече с представителями бизнес-сообщества президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал дело владельца Karven Генриха Баляна.

«Среди бизнесменов есть 5 процентов, которые занимаются обманом и не платят налоги. Недавно правозащитница Чолпон Джакупова кричала, что бизнес может покинуть Кыргызстан, закон их не защитит. Вы хорошо знаете бизнесмена по имени Балян. Он оставил в государственном банке незначительный залог и забрал в кредит $2,5 миллиона. Он до сих пор не выплатил ни процента. Это значит, что он обманул государство, сговорившись с руководством банка. На допросе в ГКНБ он во всем признался», — рассказал он.

«Банк «Керемет» стопроцентно государственный. Тридцать лет продолжается ограбление страны. Мы должны были на это закрыть глаза только из-за того, что он крупный бизнесмен? Или из-за того, что у него есть сестра — правозащитница? Это деньги народа. Поэтому впредь мы будем пресекать такие моменты», — заключил глава государства.

Владельца клуба Karven бизнесмена Генриха Баляна задержали 15 июня в рамках уголовного дела по факту мошенничества. По версии следствия, он оформил кредит в $2,3 миллиона на подставное лицо. Балян предоставил недвижимость в качестве залога, но не отдавал деньги. 17 июня суд отпустил его под домашний арест.