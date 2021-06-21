Депутат парламента Нодирбек Каримов сдал мандат. Кто пришел вместо него

Депутат парламента Нодирбек Каримов сдал мандат. Об этом заявлено сегодня на заседании ЦИК.

Уточняется, что заявление о досрочном сложении полномочий Каримовым поступило в Центризбирком сегодня.

Вакантный мандат достался следующему по списку партии СДПК кандидату Чингизу Макешову. На выборах в 2020 году он баллотировался в парламент по списку партии «Ыйман нуру».

Однако был исключен. Политсовет сослался на нарушение устава и совершение действий, дискредитирующих деятельность политорганизации.

На повторные выборы депутатов БГК, назначенные на 11 июля, выставляет партию «Келечек-Будущее». Ранее был председателем правления в Фонде развития предпринимательства КР при ФУГИ и одно время руководил Ассоциацией ювелиров.