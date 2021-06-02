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Власть

Министерство культуры выступило против Закона «О манипулировании информацией»

Министерство культуры и информации выступает против скандального законопроекта «О манипулировании информацией». Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил заместитель главы ведомства Ильязбек Балташев.

По его словам, в государственных органах нет специального оборудования и кадров для выявления фейковой информации в интернете.

«Для проведения мониторинга информациии необходимо привлечь профессиональные кадры и закупить оборудование. Но в бюджете на это не предусмотрено средств. Поэтому мы считаем, что в данный момент нет возможности реализовать эту инициативу», — сказал Ильязбек Балташев.

Ранее в парламенте создали согласительную группу для выработки согласованного варианта законопроекта «О манипулировании информацией». В нее вошли представители министерств юстиции, экономики, цифрового развития и ГКНБ, а также депутаты. Однако в профильном комитете отказались предоставить имена тех, кто вошел в группу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196130/
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