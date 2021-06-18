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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. Алмамбета Салиева водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева водворили в СИЗО ГКНБ. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Ранее прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения Салиеву в виде содержания под стражей сроком на два месяца — до 16 августа.

Адвокат просил отпустить Алмамбета Салиева под домашний арест. Защита мотивировала это тем, что обвинение экс-заместителю рукаппарата главы государства предъявлено без оснований.

Обвиняемый не стал никак комментировать свое уголовное дело.

Защита обвиняемого заявила, что намерена обжаловать решение районного суда в Бишкекском городском.

Напомним, Алмамбет Салиев подозревается в незаконном обогащении. По версии следствия, он, являясь в свое время заместителем руководителя аппарата президента, а также пользуясь покровительством экс-главы государства, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственным интересам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198182/
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