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Власть

Полпред Чуйской области призвал депутатов отремонтировать водные скважины

Полпред Чуйской области призвал депутатов Жогорку Кенеша не стоять в стороне и внести личный вклад в решение проблемы с поливной водой. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

По словам полномочного представителя правительства в регионе Эркина Тентишева, за последние 30 лет ирригационная система разрушилась.

«Чтобы не допустить этого, нужно было начинать эту работу много лет назад. Ранее все колодцы и скважины были в ведении колхозов. Сейчас они бесхозные. Поэтому все разрушены и пересохли», — сообщил Эркин Тентишев во время выступления в парламенте.

Глава области также сообщил, что на реабилитацию одной водной скважины требуется от 115 до 150 тысяч сомов.

«Я понимаю, что сейчас из бюджета получить деньги очень сложно, вы и сами хорошо знаете. Поэтому два-три колодца я реабилитировал за свой счет из собственных средств. Улукбек Асамидинович (глава кабинета министров КР) обещал, что тоже даст личные средства на реабилитацию трех скважин. Я вам тоже предлагаю включиться в работу и не стоять в стороне, а просто вести диалоги на эту тему. Лучше бы вместе работали», — сказал полномочный представитель правительства в Чуйской области Эркин Тентишев.

Глава области отметил, что в областной администрации работает оперативный штаб. Туда ежедневно приходят люди.

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«354 скважины есть. Если туда насосы поставим за 115 тысяч сомов — вода начнет поступать. Строительство бассейнов суточного регулирования — на будущее», — заключил Эркин Тентишев.

Напомним, ранее фермеры Чуйской области выходили на митинг к зданию кабинета министров и Иссык-Атинской районной администрации с требованиям решить вопрос с поливной водой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198111/
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