Полпред Чуйской области призвал депутатов отремонтировать водные скважины

Полпред Чуйской области призвал депутатов Жогорку Кенеша не стоять в стороне и внести личный вклад в решение проблемы с поливной водой. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.
По словам полномочного представителя правительства в регионе Эркина Тентишева, за последние 30 лет ирригационная система разрушилась.
«Чтобы не допустить этого, нужно было начинать эту работу много лет назад. Ранее все колодцы и скважины были в ведении колхозов. Сейчас они бесхозные. Поэтому все разрушены и пересохли», — сообщил Эркин Тентишев во время выступления в парламенте.
Глава области также сообщил, что на реабилитацию одной водной скважины требуется от 115 до 150 тысяч сомов.
«Я понимаю, что сейчас из бюджета получить деньги очень сложно, вы и сами хорошо знаете. Поэтому два-три колодца я реабилитировал за свой счет из собственных средств. Улукбек Асамидинович (глава кабинета министров КР) обещал, что тоже даст личные средства на реабилитацию трех скважин. Я вам тоже предлагаю включиться в работу и не стоять в стороне, а просто вести диалоги на эту тему. Лучше бы вместе работали», — сказал полномочный представитель правительства в Чуйской области Эркин Тентишев.
Глава области отметил, что в областной администрации работает оперативный штаб. Туда ежедневно приходят люди.
Напомним, ранее фермеры Чуйской области выходили на митинг к зданию кабинета министров и Иссык-Атинской районной администрации с требованиям решить вопрос с поливной водой.