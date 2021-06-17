Прошу не эйкать. Депутаты чуть не подрались на заседании

Депутаты Акылбек Кемелов и Нурбек Мурашев чуть не подрались на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию.

Нардеп Акылбек Кемелов обращался к председателю кабинета министров Улукбеку Марипову. Замглавы комитета Нурбек Мурашев попросил коллегу быстрее выражать свое мнение и не забывать про регламент. При этом он добавил, что Акылбек Кемелов высказывается слишком резко в адрес председателя кабмина, и попросил уважать коллег и не занимать время.

Акылбек Кемелов призвал Нурбека Мурашева «не быть адвокатом Улукбека Марипова» и заявил, что с уважением относится к коллегам — поэтому два часа ждал своего выступления.

Это разозлило Нурбека Мурашева, он ответил, что не является ничьим адвокатом. «Э, я ничей не адвокат», — сказал он.

Акылбеку Кемелову не понравился такой ответ, он попросил коллегу не «эйкать». После Нурбек Мурашев выключил микрофон и продолжил перепалку с оппонентом.

«Я тебе говорю, эй. Что ты сделаешь?!» — парировал Нурбек Мурашев. Акылбек Кемелов встал с места и пошел в сторону коллеги.

«У меня есть имя и фамилия», — заявил Кемелов.

«Эй, я по отчеству обращаюсь к тебе», — ответил Мурашев. Депутатов утихомирили коллеги, и они продолжили заседание.

Акылбек Кемелов сказал, что эти эмоции — последствие ожидания Улукбека Марипова в ЖК. «Не заставляйте долго ждать», — сказал он, обращаясь к главе кабмина.