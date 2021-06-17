Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос

На днях кабинет министров под руководством Улукбека Марипова подвел итоги 100 дней работы. Результаты, по оценке чиновников, радужные. Однако в обществе с такими выводами кабмина не согласны.

Сегодня в Жогорку Кенеше подняли вопрос о вотуме недоверия председателю кабинета министров Улукбеку Марипову.

Надо отметить, главу кабмина есть за что покритиковать. Цены на продукты в Кыргызстане растут неимоверно. Фермеры жалуются на нехватку воды и засуху. Эпидемиологическая ситуация ухудшается, вакцинация от коронавируса провалена. Повышаются тарифы на свет и тепло.

На заседании парламента Улукбек Марипов заявил: «Готов уйти, если проблема во мне». «Я работаю днем и ночью не в свое удовольствие. Я не ухожу от ответственности. Согласен c вашей критикой. Мы все виноваты», — добавил глава кабмина.