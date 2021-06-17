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Власть

В парламенте подняли вопрос о выражении недоверия Улукбеку Марипову

В парламенте предлагают выразить недоверие председателю кабинета министров Улукбеку Марипову. С таким заявлением сегодня на заседании выступили несколько депутатов.

В повестке Жогорку Кенеша первый вопрос — об антикризисной программе кабмина и сложившейся ситуации с поливной водой в регионах республики.

Нардепов возмутило, что Улукбек Марипов не пришел на заседание парламента.

«Он должен прийти и нам дать отчет. Председатель кабинета министров окружил себя охранниками и до сих пор считает себя премьер-министром. Давайте мы сейчас перенесем вопрос, пока избалованный мальчик не придет», — предложил депутат Шайлообек Атазов.

Народный избранник Бакыт Торобаев предложил рассмотреть ответственность Улукбека Марипова. «Мы должны решить, как будем поступать. Объявим ли вотум недоверия. Эти министры начали с нами разговаривать через прессу», — отметил он.

Депутат Уланбек Исмаилов предложил оказать недоверие Улукбеку Марипову в связи со сложившейся ситуацией в стране.

По словам представителя кабмина в парламенте Алмазбека Абытова, у Улукбека Марипова были запланированные встречи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197964/
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