Назначен заместитель председателя Государственной налоговой службы

Алтынбек Абдувапов распоряжением председателя кабинета министров Улукбека Марипова назначен заместителем председателя Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов КР. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров представил коллективу нового зама.

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Акылбек Жапаров обозначил стоящие перед Налоговой службой приоритетные задачи, в том числе по сбору налогов и страховых взносов, дальнейшей цифровизации налоговых процедур, указал на необходимость дальнейших серьезных реформ в системе налогового администрирования. Он также призвал решительно выявлять недобросовестных налогоплательщиков, принять необходимые меры по борьбе с реализацией контрафактной алкогольной и табачной продукции, производством и импортом других подакцизных товаров.

Ранее должность заместителя председателя Налоговой службы занимал Замирбек Мамытов.

Как сообщается, он возглавил управление ГНС по Первомайскому району города Бишкека.

Алтынбек Абдувапов до назначения занимал должность начальника управления ГНС.